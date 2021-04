Da obiettivo di mercato ad avversario: la Roma nell'Ajax ritrova David Neres

Nel 2018 Monchi ha provato a portarlo in giallorosso, stasera il brasiliano è uno dei grandi pericoli in Europa League.

L’estate del 2018 è stata piuttosto particolare per la Roma. Reduce dalla semifinale di Champions League persa col Liverpool, i giallorossi avevano deciso di ‘cambiare’ look all’attacco, complice anche la cessione di Radja Nainggolan all’Inter. A giugno è arrivato Justin Kluivert dall’Ajax, ma poteva non essere l’unico a prendere un volo di sola andata da Amsterdam alla Capitale. I giallorossi infatti avevano puntato forte sull’esterno brasiliano David Neres.

Il classe 1997 veniva da una stagione con 15 goal e altrettanti assist con i Lancieri e stava attirando su di sé le attenzioni di tutta Europa. La Roma aveva bisogno di riscattarsi dopo aver perso Malcom, che all’ultimo aveva scelto il Barcellona snobbando i giallorossi. Si parlava di 40 milioni già pronti da versare nelle casse dell’Ajax per portare il giocatore da subito all’Olimpico. O lui, o Ziyech.

Non se ne fece nulla, anche per la volontà del giocatore, che non si sentiva pronto a lasciare l’Olanda in quel momento, come ha rivelato qualche mese dopo al portale brasiliano ‘Jovenpam’. Si era parlato anche di un ritorno di fiamma in primavera, quando Neres aveva già mostrato a tutta Europa il suo talento grazie alla strepitosa corsa dell’Ajax in Champions League.

“Ho rifiutato due offerte, da Roma e Borussia Dortmund. Devo ancora crescere molto e vincere dei titoli qui all’Ajax. Non era il momento giusto per andare via, ho parlato con la mia famiglia e il mio agente. Serie A e Bundesliga Sono campionati migliori di quello olandese e quando farò il grande salto vorrò essere pronto al 100%“.

Scelta azzeccata: con l’Ajax ha vinto campionato, coppa e Supercoppa tra il 2019 e il 2020. In più, la già citata finale sfiorata in Champions League, più la convocazione in Copa America nell’estate 2019 e la vittoria finale. Oggi, a 24 anni, nel pieno della sua maturità Neres è uno dei simboli dell’Ajax. Questa sera sfida la Roma all’Olimpico per un posto in semifinale di Europa League. Ed è uno dei maggiori pericoli.

E i giallorossi, in quell’estate 2018? Alla fine Monchi e il suo staff cambiarono obiettivo, decidendo di investire su un centrocampista come Steven Nzonzi. Uno che non ha lasciato il segno, così come nemmeno Kluivert, Pastore e Coric, gi altri acquisti ‘offensivi’ di quell’estate. Quella che comunque ha portato in dote anche Nicolò Zaniolo. Più che discreta consolazione, per scordare Neres.