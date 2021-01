Obiang chiede scusa dopo l'espulsione: "Mi auguro che Chiesa stia bene"

Dopo il fallaccio che gli è costata l'espulsione contro la Juventus, Obiang ha chiesto scusa a Chiesa e ai suoi compagni sui social.

L'espulsione di Pedro Obiang nella sfida di ieri sera contro la , è costata molto al ed è stato un fattore decisivo per la vittoria della Vecchia Signora. Il fallo su Chiesa, giustamente, è stato rivisto al VAR dall'arbitro, che poi ha deciso di espellere l'ex e .

Mi auguro che Federico chiesa stia bene . #ForzaSassuolo — Pedro Mba Obiang (@Obiang14) January 10, 2021

"Prima di tutto vorrei chiedere scusa perché ho commesso un errore di gioco che alla mia squadra è costato tanto, tutti sano come sono fatto e non avrei mai voluto lasciare la squadra in 10, ne fare un intervento del genere. Mi auguro che Federico Chiesa stia bene".

Nella notte sono però arrivate le scuse di Pedro Obiang, con queste parole affidate ai suoi social network. Il giocatore si è sùbito pentito del gesto che ha commesso, anche se ovviamente non può far nulla per tornare indietro.

Si augura anche che Federico Chiesa stia bene ma, a giudicare da come il calciatore della Juventus abbia finito la partita, su questo non sembrano esserci dubbi. E' andata peggio a Dybala e McKennie che, pur non avendo subìto un fallo come quello su Chiesa, hanno dovuto abbandonare il campo con infortuni più seri.