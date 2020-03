Obi Mikel lascia il Trabzonspor: voleva la sospensione del campionato

Il Trabzonspor annuncia di aver risolto il contratto con Obi Mikel: il nigeriano era contrario al prosieguo del campionato turco.

Se la stragrande maggioranza dei campionati europei ha chiuso momentaneamente i battenti, questo non sembra valere per la : lì si continua a giocare come se nulla fosse, come se non esistesse il rischio della diffusione del Coronavirus anche entro quei confini nazionali.

Una situazione che ha spinto John Obi Mikel a risolvere in anticipo il contratto con il Trabzonspor: l'annuncio è arrivato con una nota pubblicata sulla piattaforma di divulgazione pubblica KAP dallo stesso club con sede a Trebisonda.

Il nigeriano, arrivato al Trabzonspor la scorsa estate, tre giorni fa aveva espresso tutto il suo disappunto per il mancato blocco del torneo con questo post emblematico apparso sul suo profilo Instagram.

"C'è di più nella vita oltre al calcio. Non mi sento a mio agio e non voglio giocare a calcio in una situazione come questa. Tutti dovrebbero essere a casa con le loro famiglie e le persone care in questo momento critico. La stagione dovrebbe essere annullata, il mondo sta affrontando tempi turbolenti".

Obi Mikel ha collezionato 27 apparizioni in stagione e ora dovrà trovare una nuova sistemazione: facile pensare che questo avvenga soltanto tra qualche mese quando, si spera, tutto sarà ritornato alla normalità.