Obi Mikel e il litigio con Conte al Chelsea: "Mi ha mancato di rispetto"

John Obi Mikel ricorda la frattura con Conte, che non voleva lasciarlo partire per le Olimpiadi: "Non puoi mancare così di rispetto a una persona".

Quasi 11 anni al Chelsea, dal 2006 al gennaio del 2017. Trofei a pioggia, tra cui la storica Champions League del 2012 a Monaco di Baviera. John Obi Mikel non è un personaggio qualunque nella storia del club. Un vincente, l'anima del centrocampo londinese, un lottatore che non mollava mai nemmeno di un centimetro.

La relazione vincente tra giocatore e club, però, si è interrotta bruscamente dopo un furioso litigio con Antonio Conte, nel quale i due sono quasi venuti alle mani. Storia passata, ma non per Obi Mikel. Che al 'The Athletic' ha raccontato per filo e per segno quell'episodio, risalente al 2016. Oggetto del contendere: le Olimpiadi di Rio de Janeiro con la Nazionale nigeriana, in programma negli stessi giorni dell'inizio della Premier League.

"Questa persona è arrivata al Chelsea da appena cinque minuti e mi dice che devo scegliere - le parole di Obi Mikel - Mi dice: 'Se vai alle Olimpiadi, non farai più parte di questa squadra'. Ho parlato con il club e ho detto loro che volevo andarci. Il club mi rispettava per quello che avevo fatto per loro, ero lì da tanto tempo".

Morale della favola: Obi Mikel le Olimpiadi brasiliane le gioca (da fuori quota) conquistando il terzo posto con la Nigeria, ma al suo ritorno trova una porta chiusa. Conte non lo vuole più. E a gennaio il Chelsea lo cede ai cinesi del Tianjin Teda.

"Mi sono sentito punito. Sono tornato e non ho più fatto parte della rosa. Non ero mai in lista nei giorni delle partite. La cosa divertente è che, appena prima che iniziasse la finestra invernale di mercato, Conte è venuto da me e mi ha detto: 'Voglio un incontro con te'. Questo dopo avermi fatto allenare da solo per mesi, trattando così un giocatore che era stato al Chelsea per molto tempo. Scelti da Goal Il cuore tra Murcia ed Elche, il rammarico Valencia: Gonzalo Villar, la luce della Roma di Fonseca

Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streaming

Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN Quando ci siamo incontrati, mi ha detto: 'Proviamo a fare pace, avrò bisogno di te nella squadra, mettiamoci una pietra sopra, bla, bla, bla'. E io: 'Stai scherzando?! Sei serio?!'. Mi sono alzato e sono uscito dalla stanza. Non puoi mancare di rispetto in questo modo a un'altra persona".

Oggi Obi Mikel gioca ancora, nella Championship inglese con lo Stoke City, dopo aver militato anche in Turchia con il Trabzonspor. Ma quanto accaduto con Conte continua a perseguitarlo, anche oggi che nessuno dei due fa più parte del Chelsea.