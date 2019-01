Nzonzi e Cristante saltano Roma-Milan: saranno squalificati

Diffidati e ammoniti contro l'Atalanta, Steven Nzonzi e Bryan Cristante non giocheranno il big match col Milan. Altri grattacapi per Di Francesco.

Non bastasse un pareggio che sa di sconfitta, non bastassero i tre goal di vantaggio diventati zero quasi in un lampo, i grattacapi della Roma non finiscono qui: contro il Milan, domenica prossima, Di Francesco non potrà contare su Steven Nzonzi e Bryan Cristante.

Rivedi on demand Milan-Napoli su DAZN

Entrambi sono stati ammoniti all'Atleti Azzurri d'Italia: Cristante al 23' del primo tempo per un fallo su Zapata, Nzonzi al 19' della ripresa per proteste. Entrambi erano diffidati e dunque entrano matematicamente in squalifica: nel comunicato che la Lega emetterà in settimana con l'elenco dei giocatori fermati per il prossimo turno compariranno anche i loro nomi.

Un bel problema per Eusebio Di Francesco, che contro un Milan in forma e reduce dal pareggio col Napoli dovrà fare a meno della propria coppia centrale di centrocampo. Un duo nato per necessità, per combattere i tanti infortuni rimediati in stagione dalla Roma, ma confermatosi a buoni livelli.

Il tecnico giallorosso si ritroverà quindi con gli uomini contati a centrocampo. E potrebbe così riproporre Daniele De Rossi, fuori dai campi dallo scorso 28 ottobre (1-1 a Napoli) e rientrato tra i convocati appena per il match di dicembre contro il Genoa.

A far coppia con il rientrante capitano giallorosso potrebbe essere Lorenzo Pellegrini, che quest'anno ha giocato prevalentemente qualche metro più avanti ma che col Milan appare destinato a ricoprire il proprio ruolo d'origine. Di Francesco ha una settimana per pensarci, ma sembrano mosse obbligate.