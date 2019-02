Nzonzi confessa: "Gli autografi mi stufano, non mi piace parlare con la gente"

Nzonzi è un giocatore abituato a far parlare il campo e parlare poco, anche fuori. Il centrocampista della Roma si è confessato in un'intervista.

Steven Nzonzi è un giocatore che in campo parla poco, e a quanto raccontato dal diretto interessato nemmeno fuori. Il francese, arrivato alla Roma quest'estate da campione del mondo, ha confessato in un'intervista di non avere un grandissimo rapporto con i tifosi.

L'ex tra le altre di Stoke City e Siviglia si è raccontato a 'SoFoot', spiegando come gli autografi e le chiacchiere con i tifosi non siano esattamente il suo passatempo preferito.

"Quando mi chiedono gli autografi ogni tanto mi stufa. Anche se dopo quello che è successo quest’estate non trovo strano che la gente mi riconosca e che provi a parlare con me. Comunque non mi piace, sono così e questo non cambierà. Non è nel mio stile mostrarmi. Sono davvero un pessimo perdente, non mi è mai piaciuto perdere, però a causa del mio linguaggio del corpo le persone credono che non mi importi”.

Arrivato a Roma dal Siviglia, Nzonzi ha raccontato anche un retroscena del suo trasferimento in Andalusia del luglio 2015. Una delle principali sfide che ha affrontato è stato il caldo, ecessivo per giocare a calcio.

"Faceva talmente caldo che all’inizio quasi avevo rifiutato il trasferimento. Per giocare a calcio preferivo decisamente la pioggia di Stoke, è più semplice”.

Nella pioggia dell'Inghilterra Nzonzi ha speso 6 anni tra i 'Potters' e il Blackburn, prima di cambiare aria. Anche in Premier ha vissuto difficoltà iniziali, come avvenuto in Serie A.