Spezia e Nzola, pace fatta: niente addio, l'attaccante è tornato in gruppo

Lo Spezia e M'Bala Nzola di nuovo insieme: l'attaccante francese classe 1996 è tornato in gruppo ed è a disposizione di Thiago Motta per l'Udinese.

Lo Spezia riaccoglie M'Bala Nzola. L'attaccante franco-angolano è tornato ad allenarsi nella giornata di ieri con i compagni a Follo, agli ordini di Thiago Motta. Torna il sereno tra le parti, dopo le dichiarazioni al veleno delle scorse settimane e un destino che sembrava già segnato con l'addio a un passo.

Tramontate le piste Genoa e Istanbul Basaksehir, che oggi ha ufficializzato l'arrivo dell'ormai ex Udinese Stefano Okaka, la ricomposizione tra lo Spezia e Nzola appariva inevitabile, nell'interesse di tutte le parti in causa.

Come riferisce La Nazione, nella giornata di ieri, c'è stato un confronto molto positivo tra Nzola, l'allenatore Thiago Motta e i compagni. Tutti insieme verso un'unica direzione, ovvero l'unità di intenti per il bene del club. L'atteggiamento di Nzola ha fatto la differenza, con l'attaccante che si è rimesso completamente a servizio del tecnico e della squadra.

M'Bala Nzola ha recepito il messaggio lanciato qualche giorno fa dal direttore sportivo dello Spezia Riccardo Pecini, che aveva teso la mano all'attaccante: "Dipende dal ragazzo". Pace fatta e reintegro in gruppo: Nzola potrà scendere in campo già contro l'Udinese, nella sfida casalinga in programma domenica alle 15:00.