La confessione di Nzola: "Non ho mai tirato i rigori in vita mia"

M'Bala Nzola infallibile dal dischetto, ma il bomber dello Spezia svela: "I rigori non li ho mai tirati, ma in allenamento ci provo".

Nove goal in 13 partite alla prima stagione in . Lo si gode uno M'Bala Nzola 'on fire', capace di risultare infallibile anche dal dischetto.

Il bomber francese, a 'Sky', a dispetto dei numeri di quest'anno svela però di avere scarso feeling col dischetto.

"I rigori non li ho mai tirati, ma in allenamento ci provo e sono felice di aver segnato tre volte su rigore: non li ho mai calciati in vita mia".

Le vittime di Nzola dagli undici metri in questo 2020/2021 fin qui da sogno per la punta e per lo Spezia di Italiano, sono , e .