NXGN 2022, vincono Bellingham e Dumornay: sono i migliori talenti under 19 al mondo

Il centrocampista del Borussia Dortmund Jude Bellingham e la star del Reims Melchie Dumornay si aggiudicano il premio NXGN 2022 dopo essere stati votati come i migliori calciatori Under 19 del pianeta. I giornalisti di tutta la rete mondiale di GOAL hanno votato i giovani più promettenti del calcio internazionale, nati a partire dal 1 gennaio 2003.

Bellingham ha battuto una forte concorrenza per diventare il settimo vincitore del premio maschile, seguendo le orme di campioni del calibro di Jadon Sancho, Gianluigi Donnarumma e il vincitore del 2021 Ansu Fati.

Il nazionale inglese è diventato una colonna della squadra di Dortmund da quando è arrivato al Signal Iduna Park nell'estate del 2020 contribuendo con goal e assist cruciali in questa stagione, ed affermandosi come uno dei leader nello spogliatoio.

Bellingham, 18 anni, fa parte in pianta stabile anche della rosa di Gareth Southgate con l'Inghilterra e, nel 2021, è diventato il giocatore più giovane ad apparire in una partita a eliminazione diretta in una finale del Campionato Europeo.

GOAL

Jude ha battuto il fantasista del Bayer Leverkusen Florian Wirtz, classificatosi al secondo posto, con Gavi del Barcellona a completare il podio. Wirtz ha vissuto una stagione stellare in Bundesliga, arrivando in doppia cifra per goal e assist nel 2021-22 prima di subire un grave infortunio al ginocchio all'inizio di marzo.

Gavi, nel frattempo, è passato dal giocare per l'Under 19 del Barcellona a essere un titolare fisso per club e nazionale nell'arco di nove mesi, ed è destinato ad avere un ruolo da protagonista con Xavi Hernandez attualmente a capo della ricostruzione blaugrana. La top 5 è completata da Jamal Musiala del Bayern Monaco e dal gioiellino del Liverpool Harvey Elliott, entrambi in grado di ritagliarsi uno spazio importante in due delle squadre più forti d'Europa.

La classifica completa maschile della NXGN, che include anche giocatori del calibro di Youssoufa Moukoko, Ricardo Pepi, Matias Soulé e Felix Afena-Gyan, può essere consultata qui.

In ambito femminile Melchie Dumornay diventa la terza vincitrice del premio, succedendo a Hanna Bennison e Lena Oberdorf nell'albo d'oro. La centrocampista ha giocato nella sua nativa Haiti per diversi anni, prima di passare in Francia nel 2021 per avviare la sua carriera professionale.

La 18enne ha brillato finora con la maglia del Reims e ci si aspetta che si affermi ai massimi livelli del calcio feminile nel breve periodo.

GOAL

Melchie ha battuto la nazionale australiana Mary Fowler, che gioca per il Montpellier ed ha ottenuto il secondo posto, mentre la maltese Haley Bugeja è arrivata terza grazie alle sue prestazioni con la maglia del Sassuolo.

La star degli Stati Uniti Under 20 Alexis Missimo ha ottenuto il quarto posto, mentre il Bayer Leverkusen può vantare un rappresentante nella Top 5 di entrambe le liste visto il quinto posto di Lisanne Grawe.

L'elenco completo della classifica femminile NXGN può essere consultato qui.