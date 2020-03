NxGn 2020, martedì 24 marzo classifica e vincitore: Fati, Rodrygo e Greenwood i favoriti

E' partito il conto alla rovescia verso l'edizione 2020 di NxGn, il premio assegnato da Goal al più forte Under 19 del mondo.

Il futuro è oggi: parte il conto alla rovescia verso l'edizione 2020 di NxGn, il premio assegnato ogni anno da Goal al miglior talento Under 19 del mondo.

Ogni marzo, gli esperti delle 43 edizioni di Goal in tutto il mondo sono chiamati a votare i migliori teenager del mondo, seguendo parametri che vanno dalle doti tecniche all'esperienza maturata in prima squadra, tenendo ovviamente il focus mirato soprattutto sul potenziale dei giocatori chiamati a comporre la lista finale dei 50 talenti Under 19 più promettenti del pianeta.

Quest'anno sono stati presi in considerazione soltanto giocatori nati a partire dal 1 Gennaio 2001 e la corsa per il primo posto è serratissima.

Nell'edizione 2019 a trionfare fu Jadon Sancho, diventato una stella di livello mondiale con il , e quest'anno c'è un altro inglese che sembra avere tutte le carte in regola per competere per il titolo: stiamo parlando di Mason Greenwood, già oggi un punto di riferimento nel targato Solskjaer.

Altro candidato d'obbigo alla vittoria è il brasiliano Rodrygo, talento cristallino del , diventato in questa stagione il più giovane giocatore a realizzare una tripletta in nella sfida contro il .

Ma se il Real mette in mostra Rodrygo, il risponde con un altro gioiello di livello mondiale: Ansu Fati.

Ad agosto l'ennesimo prodotto di quella fabbrica di talenti chiamata 'Masia' è diventato il più giovane marcatore della storia del Barcellona, segnando contro l'Osasunaa soli 16 anni e 304 giorni.

Tra i candidati al premio impossibile non menzionare anche un'altra grande promessa del calcio brasiliano, Reinier, approdato a gennaio dal Flamengo al Real Madrid per 35 milioni di euro. E sempre restando su tonalità verdeoro troviamo anche Gabriel Martinelli, definito da Klopp "un talento del secolo" dopo aver visto il ragazzino all'azione con la maglia dell' nella sfida contro il suo in .

L'elenco dei possibili vincitori comprende anche il giapponese Take Kubo, che il Real Madrid ha mandato a farsi le ossa a Maiorca con risultati fin qui incoraggianti; il coreano Lee Kang-In, perla del ; gli olandesi Ihattaren ( ) e Gravenberch ( ), due dei migliori talenti dell'Eredivisie. Chiudiamo il novero dei papabili vincitori con la rivelazione della Camavinga, centrocampista del che piace alle big di tutto il mondo, e naturalmente con Sebastiano Esposito, grande speranza dell' e del calcio italiano.

Ma da quest'anno NxGn allarga i propri orizzonti: ci sarà spazio anche per un premio dedicato alla miglior calciatrice Under 19 del mondo. Lena Oberdorf, Jordyn Huitema e Claudia Pina le grandi favorite per il titolo.

Appuntamento a martedì 24 Marzo con l'annuncio dei vincitori di NxGn 2020!