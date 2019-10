Nuovo stadio, Inter e Milan contestate dai cittadini del quartiere San Siro

Inter e Milan hanno hanno spiegato in un'assemblea pubblica i motivi del nuovo progetto e della distruzione di San Siro. Cittadini in rivolta.

e qualche giorno fa hanno presentato pubblicamente i due progetti in lizza per la costruzione del loro nuovo stadio. Hanno ribadito la necessità, per loro, di distruggere San Siro per costruire un nuovo impianto, più moderno. Ma non a tutti questa idea sta andando a genio...

Segui live 3 gare di Serie A TIM ogni giornata su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

Ci sono i cittadini del quartiere di San Siro, ad esempio, che hanno manifestato tutti i loro dubbi su questo progetto. Oggi Inter e Milan, nelle persone di Antonello e Scaroni, hanno dovuto parlare in un'assemblea pubblica, per confrontarsi proprio con i cittadini del Municipio 7 di Milano.

Sul tavolo dell'amministratore delegato dell'Inter e del presidente del Milan sono stati messi dei fogli di protesta, con queste scritte che riassumono i motivi della protesta.

"No cementificazione per ripianare i bilanci delle squadre", "No stadio a 30 metri dalle case", "Giù le mani da San Siro. No speculazione, no cementificazione".

Una situazione certamente difficile da gestire per Inter e Milan. Tanti i temi portati a galla nel corso dell'assemblea, dalla viabilità alla demolizione di San Siro passando per la mancata ristrutturazione, la vicinanza con via Tesio, i prezzi dei biglietti, il progetto di Boeri scartato ("non rispondeva ai requisiti tecnici" ha spiegato Antonello) e la necessità di trasparenza.

Come finirà? Ad oggi è impossibile saperlo. L'unica cosa certa è che Inter e Milan vogliono andare incontro ai tifosi, con lo stesso Antonello che ha ribadito durante l'assemblea queste parole. Come riportato da 'Sky Sport'.