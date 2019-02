Nuovo stadio della Roma, Raggi: "Si farà, cantieri entro l'anno"

Svolta per la creazione del nuovo stadio della Roma. La sindaca della Capitale, Virginia Raggi, annuncia: “I cantieri si potranno aprire quest’anno”.

E’ una giornata importante per il nuovo stadio della Roma. Dopo mesi di indagini legate alla sua realizzazione e di polemiche, al Campidoglio si è tenuta una conferenza stampa all’interno della quale è stata presentata la relazione del Politecnico di Torino sulla questione viabilità.

Un appuntamento fondamentale al quale hanno partecipato il presidente di Roma Servizi per la Mobilità, Stefano Brinchi, il professore responsabile del parere, Bruno Della Chiara e la sindaca della Capitale Virginia Raggi.

Proprio la sindaca di Roma, nel prendere la parola, ha spiegato come l’impianto si farà e come i lavori potranno anche iniziare in tempi brevi.

“Nell’illustrare il parere del Politecnico di Torino, diciamo subito che lo stadio si fa. I proponenti, se vorranno, potranno aprire i cantieri già nel corso di quest’anno”.

Virginia Raggi ha svelato come la creazione del nuovo stadio della Roma potrà portare benefici alla città.

“Arriveranno un miliardo di investimenti e verrà riqualificata un’area degradata. Mezzo milione di cittadini potranno beneficiare di servizi su infrastrutture che verranno potenziate e questo perché lo stadio diventa il catalizzatore di interventi che sono già stati previsti. Questo progetto conferma che è stata fatta una scelta giusta. Ho chiesto questo ulteriore parere, nonostante non fossi obbligata a farlo, perché come amministratore sentivo l’esigenza di ok non solo formali, ma che portassero concreti benefici ai cittadini. Tale parere mi rassicura ulteriormente da questo punto di vista. La modifica fatta sul progetto iniziale inoltre, impatterà in maniera comunque positiva sulla città e la nostra amministrazione è a favore di quelle opere che portano vantaggi ai cittadini. Il tutto verrà fatto rispettando tutte le normative europee ed ambientali”.

Passi in avanti importanti quindi per lo stadio che sorgerà nella zona di Tor di Valle ed una svolta anche per la società giallorossa che, come noto, ha sempre considerato fondamentale per il futuro la creazione del nuovo impianto.