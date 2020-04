Nuovo scenario per Champions ed Europa League: partite secche, tutto in due settimane ad agosto

Secondo quanto riportato da 'Cadena SER', le coppe europee potrebbero giocarsi in campo neutro, in gara secca, nel giro di due settimane ad agosto.

Giornate ricche di confronti, di idee e di organizzazioni per quanto riguarda la ripresa del calcio. Ancora non si vede la luce in fondo al tunnel ma UEFA ed ECA stanno ovviamente ragionando sulla migliore strada da percorrere quando il calcio potrà tornare nella nostra vita.

Secondo quanto riportato da 'Cadena SER', UEFA ed ECA condividono sicuramente una cosa: prima di tutto si devono far ricominciare i campionati nazionali, questa è la precedenza, poi le coppe europee.

La Champions e l' vanno verso uno slittamento ad agosto ormai quasi appurato. Secondo gli ultimi confronti, se ci fosse davvero poco tempo, i quarti di finale, le semifinali e la finale si giocherebbero nell'arco di due settimane, in partita secca, senza spettatori e su un campo neutrale.

In questa visione, i calciatori avrebbero tre settimane di vacanza dopo il termine delle coppe europee, con la prossima stagione che inizierebbe a settembre.

In questo senso la data da cerchiare sul calendario è martedì 21 aprile, quando andrà in scena la seconda videoconferenza tra l'UEFA i segretari generali delle 55 Federazioni europee, per sentire il parare di tutti.

Fonti dell'UEFA però ribadiscono che la cosa principale sarà rispettare la salute di tutti, quindi bisognerà prima aspettare notizie confortevoli per quanto riguarda il coronavirus.