Nuovo scandalo alla FIFA: il vicepresidente Ahmad arrestato per corruzione

Un nuovo caso scuote la FIFA all'indomani della rielezione di Infantino: arrestato per corruzione Ahmad, vicepresidente e numero uno della CAF.

Non c'è pace per la FIFA. Il numero due del massimo organismo calcistico mondiale, Ahmad Ahmad, è stato infatti arrestato quest'oggi a Parigi con l'accusa di corruzione "relativamente al suo mandato come presidente della CAF". A renderlo noto, in base alle informazioni in suo possesso, è stata la stessa FIFA attraverso una propria nota ufficiale.

L'arresto arriva all'indomani della rielezione di Gianni Infantino come presidente e ha suscitato grande scalpore, soprattutto perché il massimo organismo calcistico mondiale si è battuto tanto negli ultimi anni per eliminare la corruzione dal suo interno.

"La FIFA - prosegue la nota - non è a conoscenza dei dettagli relativi a questa indagine e pertanto non è in grado di esprimere alcun commento specifico. Inoltre è pienamente impegnata a sradicare tutte le forme di illecito".

Il massimo organismo calcistico ricorda quindi il lavoro fatto negli ultimi tempi: "La FIFA ha lottato per uscire dalla crisi della corruzione esplosa con l'arresto di alcuni funzionari nel maggio 2015. - si legge nel comunicato - Non c'è più spazio per la corruzione nella FIFA". L'arresto di Ahmad scuote il mondo del calcio alla vigilia dei Mondiali femminili e prima della Coppa D'Africa 2019.