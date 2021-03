Il nuovo Sancho gioca all'Udinese, Braaf: "Può arrivare al vertice del calcio"

L'ala olandese è in prestito dal Manchester City e potrebbe essere il futuro del calcio inglese: Andrea Carnevale lo esalta.

Lo scorso 28 febbraio, nella sfida tra Udinese e Fiorentina della 24esima giornata di Serie A, ha fatto il proprio esordio nella massima serie un giocatore che per molti è il nuovo Jadon Sancho. O meglio, il Sancho che il Manchester City non vuole lasciarsi sfuggire come fatto con il giocatore del Borussia Dortmund.

Jayden Braaf, 18enne in prestito all'Udinese, è reputato un fantastico giocatore ed un incredibile talento che può illuminare il Manchester City in futuro. Per ora proverà a farlo in bianconero, con i primi minuti in Serie A già messi a regime grazie alla decisione di Gotti in inverno.

Da quando è arrivato nelle giovanili del Manchester City a 16 anni, Braaf è stato spesso paragonato a Sanco per la sua brillante tecnica, la sua velocità e l'abilità sotto porta. L'ex PSV sembra essere il sostituto ideale del connazionale, divenuto grande in Bundesliga. E proprio in Germania ha avuto i maggiori approcci, con Dortmund e Lipsia che hanno provato a portarlo tra le proprie fila.

Andrea Carnevale, dirigente dell' Udinese , intervistato da Goal, non ha dubbi sull'enorme potenziale del 18enne e non vede l'ora di vedere come crescerà in Serie A:

"Ha grandissime qualità, considerando che è nato solamente nel 2002. Fa davvero cose grandiose in campo ed è impressionante fisicamente. Sembra un giocatore già pronto per i grandi, ma anche nel suo stile di gioco si vede come sia al top. Ha una grande personalità, capacità fantastiche e sicuramente si divertirà qui all'Udinese. Siamo davvero felici di averlo in rosa. Lo abbiamo seguito per così tanto tempo ed arrivato l'ultimo giorno della finestra di mercato invernale. Sta sempre meglio con noi, dobbiamo e vogliamo utilizzato perché è un giocatore fantastico .

Braaf ha saltato l'inizio di questa stagione a causa di un infortunio, anche se ha dato un contributo alla vittoria nella finale della FA Youth Cup contro il Chelsea, subentrando per aiutare il club a vincere dopo 12 anni:

"Grazie alle sue qualità può essere decisivo in qualsiasi momento. La domanda piuttosto è come si adatterà fisicamente al nostro campionato. Ha bisogno di preparazione fisica perché quando è arrivato a fine gennaio non si allenava con il City da un po' di tempo. Le sue condizioni stanno aumentando di giorno in giorno e di settimana in settimana, ma è assolutamente pronto per giocare.

Nelle sue prime partite affronterà qualcosa di nuovo nello stile di gioco, in un nuovo campionato, perché viene dal calcio inglese e dall'Olanda, tornei diversi da quello italiano. L'Udinese, nella sua storia, ha sempre scoperto grandi talenti provenienti da tutto il mondo e ha sempre avuto la capacità di essere paziente con la loro crescita e di utilizzarli al momento giusto. Il club crede fortemente in Braaf perché ha un talento e una potenza fantastici, aspetteremo il momento giusto per ottenere il meglio dal suo potenziale".

C'erano dubbi caratteriali riguardo il classe 2002, ma Guardiola ha chiesto pazienza, nello stesso modo in cui la star dell'Academy Phil Foden ha avuto bisogno di tempo prima di affermarsi come un titolare nella prima squadra. Fonti del City insistono che Braaf abbia una forte personalità e in passato ci sia stato un litigio con il PSV, quando il club olandese ha rifiutato di consentirgli di giocare per la nazionale in un torneo giovanile.

Ha anche lasciato le giovanili dell'Ajax in giovane età perché pensava che queste fosse troppo 'serie'. Carnevale crede che Braaf abbia le qualità per arrivare al vertice del calcio. E' rimasto impressionato dalla decisione che ha mostrato nel suo breve periodo al club:

"Dipende tutto da lui perché ha un talento incredibile. Sicuramente può raggiungere il massimo livello nel calcio ma tutto dipenderà dal suo impegno. Per essere un giocatore di alto livello ci vuole cuore e fame. Jayden è un grande prospetto e nelle sue prime settimane qui ha dimostrato impegno, determinazione e una grande mentalità. Sono convinto che possa diventare un giocatore importante per noi".

Se riuscirà a replicare l'impatto di Sancho al Dortmund, l'Udinese potrebbe aver fatto un affare notevole.