Nuovo ruolo per Wenger: sarà Chief of Global Football Development della FIFA

Il suo nome era stato accostato negli ultimi mesi a molti club, anche italiani, Arsene Wenger però alla panchina ha preferito un nuovo prestigioso ruolo che gli è stato offerto dalla FIFA.

L'ex tecnico dell' è stato nominato Chief of Global Football Development e in tale veste è stato accolto oggi a Zurigo dal presidente Infantino, che lo ha corteggiato a lungo.

🤝 Welcome to the team, 'Le Professeur'



⚽️ Arsene Wenger is FIFA’s new Chief of Global Football Development



