Nuovo regolamento Serie A: assegnazione Scudetto, playoff, algoritmo e retrocessioni

In caso di stop definitivo al campionato lo Scudetto non sarà assegnato, algoritmo per stabilire retrocessioni e qualificazioni in Europa.

C'era grande attesa per il Consiglio Federale che ha finalmente sciolto gli ultimi dubbi su cosa succederà alla ripresa del campionato e soprattutto nel caso in cui la fosse nuovamente costretta a fermarsi.

La FIGC, così come indicato qualche settimana fa dal presidente Gravina, ha mantenuto la linea stilando un piano B e un piano C. Bocciata invece la proposta della Lega di Serie A che proponeva il blocco delle retrocessioni a meno che non fossero già aritmetiche al momento dello stop.

SCUDETTO

Nel caso in cui il campionato venisse interrotto entro il 10 luglio, la FIGC valuterà la possibilità di assegnare il titolo tramite i playoff la cui formula verrà decisa in un secondo momento dallo stesso Consiglio Federale. Se invece lo stop della Serie A arrivasse dopo il termine del 10 luglio o comunque non fosse in nessun modo possibile concludere la stagione entro il 20 agosto, lo Scudetto non sarà assegnato a meno che la squadra in quel momento prima classificata sia ormai matematicamente irraggiungibile.

PLAYOFF E PLAYOUT

Come detto i playoff, ma anche i playout, restano il piano B della FIGC per concludere il campionato sul campo in caso di nuovo stop entro il 10 luglio 2020. Bocciato quindi il blocco delle retrocessioni e l'immediato ricorso all'algoritmo per stabilire le qualificazioni in Europa proposto dalla Lega di Serie A. Da stabilire formula e partecipanti.

ALGORITMO

L'algoritmo rappresenta solo il piano C della Federcalcio nel caso in cui non fosse in alcun modo possibile concludere la stagione entro il 20 agosto 2020. Lo stesso algoritmo servirà per l'assegnazione dei posti in Europa e per decretare le tre squadre che retrocederanno in Serie B. Lo Scudetto invece non sarà assegnato con l'algoritmo. Ma come funzionerebbe?

Altre squadre

Viene attribuito un punteggio finale determinato dalla somma dei seguenti tre addendi:

punti totali accumulati in classifica fino al momento della sospensione definitiva; punti risultanti dalla moltiplicazione della media punti realizzati nelle gare disputate in casa fino al momento della sospensione definitiva per il numero di partite rimanenti da giocare in casa secondo il calendario ordinario; punti risultanti dalla moltiplicazione della media punti realizzati nelle gare disputate in trasferta fino al momento della sospensione definitiva per il numero di partite rimanenti da giocare in trasferta secondo il calendario ordinari.

RETROCESSIONI

In ogni caso viene sventato il blocco delle retrocessioni dalla Serie A alla Serie B che avrebbe comportato un campionato almeno a 22 squadre nel 2020/21 o il blocco delle promozioni dalla Serie B. Stagione regolare, playout o algoritmo: un verdetto ci sarà.