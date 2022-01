Nuovo programma su DAZN la domenica sera: si parte il 16 gennaio

DAZN, che detiene i diritti per trasmettere l'intero campionato di Serie A, sviluppa ulteriormente l'offerta per i suoi abbonati con un nuovo programma che partirà il prossimo 16 gennaio e andrà in onda ogni domenica sera.

Ad annunciarlo è Pierluigi Pardo, telecronista di punta e neo-coordinatore del calcio per DAZN, in un'intervista rilasciata a 'La Repubblica'.

"Sarò football lead di Dazn. Lavorerò nel team di Ughetta Ercolano al coordinamento editoriale dei contenuti sul calcio. La squadra è giovane, entusiasta, piena di talento. Dal 16 gennaio parte il programma della domenica sera di Marco Cattaneo, un punto autorevole e leggero sul weekend. Poi ci sarà il Coca Cola Super Match, analisi divertente di una delle sfide clou".

Il nuovo programma di DAZN andrà così in contemporanea col Club di Fabio Caressa su Sky Sport e la Domenica Sportiva su Raidue.

Pardo infine conferma che continuerà a fare il telecronista e non esclude di tornare direttamente alla conduzione di un talk dopo l'esperienza di 'Tiki Taka' sulle reti Mediaset.

"Telecronache? Ho cominciato a cinque anni commentando le mie stesse prodezze nel corridoio di casa. È la mia vera passione. Condurre un talk? Ci sto pensando. Vorrei contaminare il pallone con altri mondi. Come dice Mourinho, chi sa solo di calcio non sa nulla di calcio".