Chi sarà il nuovo numero 10 della Juventus?

Dopo l'addio di Dybala, nuovo numero 10 per la Juventus: la maglia bianconera ha visto fuoriclasse epocali nel corso della storia.

Non c'è nessun numero così tanto ambito, desiderato, generatore di sogni. Il numero 10, emblema del calcio. Emblema anche della Juventus, che nella sua storia ha visto alcuni dei più grandi fuoriclasse di sempre indossare proprio tale casacca.

Al termine della stagione 2021/2022 ha salutato il dieci delle ultime annate, Paulo Dybala. Dubbi sul futuro dell'argentino e dubbi anche su quale giocatore indosserà il numero 10 alla Juventus dopo Del Piero, Platini e Tevez, solo per citare alcuni dei suoi più grandi possessori in bianconero.

L'articolo prosegue qui sotto

CHI SARÀ IL NUOVO 10 DELLA JUVENTUS?

Un nuovo arrivato, probabilmente. Pogba e Di Maria sono i due grandi acquisti che si avvicinano ai bianconeri, non ancora ufficiali ma probabilmente confermati come giocatori della Juventus 2022/2023 nella prima parte di luglio. Per Pogba si tratta come ovvio di un ritorno ed eventualmente anche come 10.

L'ormai ex Manchester United ha infatti indossato la maglia numero 10 della Juventus nel 2015/2016, prima che questa passasse sulle spalle di Dybala. Nel 2016/2017, però, c'è stato un'annata di transizione in cui nessuna l'ha indossata. In attesa della Joya per il 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

CHIESA NUMERO 10?

Era l'altra grande opzione, ma l'ex giocatore della Fiorentina non indosserà la casacca 10 per la stagione 2022/2023. L'attaccante bianconero ha sì optato per un cambio di numero, passando però dal 22 al 7. Si è parlato durante le ultime settimane anche di Vlahovic, ma l'altro vecchio giocatore della Viola indosserà il 9.