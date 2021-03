Nuovo look per Higuain: canta Despacito davanti ai compagni dell'Inter Miami

Gonzalo Higuain, senza capelli e con una folta barba, ha dato spettacolo nel ritiro dell'Inter Miami cantando per i compagni di squadra.

Gonzalo Higuain ha ritrovato il sorriso negli States, dove sta preparando la nuova stagione con l'Inter Miami, club in cui si è trasferito dopo l'addio alla Juventus dell'estate 2020.

Un nuovo Pipita letteralmente trasformato anche nel look come si nota nelle storie pubblicate dal compagno e amico, nonchè ex compagno in bianconero, Blaise Matuidi su Instagram.

Crâne dégarni, grosse barbe à la Benoît Paire, Gonzalo Higuain a bien fait marrer ses coéquipiers de l'Inter Miami dont Blaise Matuidi en reprenant le fameux 'Despacito' de Luis Fonsi. Quel showman El Pipita pic.twitter.com/FdLl3alT4O — RMC Sport (@RMCsport) March 29, 2021

Nei video in questione infatti si vede Higuain in piedi su una sedia, senza capelli e con una folta barba, mentre canta e balla divertito la nota canzone 'Despacito' davanti ai compagni di squadra.

Il nuovo look di Higuain in realtà era già stato evidenziato qualche settimana fa, quando l'Inter Miami aveva pubblicato sui canali social le immagini dei calciatori all'inizio del ritiro.

Nella scorsa stagione Higuain ha avuto il tempo di realizzare solo un goal e ha rimediato anche un'espulsione, ma si è tolto pure la soddisfazione di indossare la fascia da capitano.

Ulteriore segnale di come a Miami sia considerato un assoluto leader dello spogliatoio, dentro e fuori dal campo.