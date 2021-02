Nuovo lavoro per Yaya Touré: sarà assistente allenatore all'Olimpik Donetsk

Yaya Toure inizia la sua nuova avventura da allenatore. Sarà assistente di Igor Klymovskyi all' Olimpik Donetsk , club che si trova a metà classifica del campionato ucraino.

Si tratta della sua prima esperienza ufficiale dopo il ritiro dal calcio giocato: la sua ultima esperienza si è conclusa in Cina più di un anno fa. Ad annunciare il suo nuovo incarico è stato lo stesso ex centrocampista attraverso i suoi profili social.

It’s great to back in the Ukraine to continue by coaching journey! 🇺🇦



Thank you to Olympic Donetsk for the wonderful welcome.



I’m looking forward to passing on my knowledge, helping the team and also continuing my learning here. pic.twitter.com/aLNVHZuHcL