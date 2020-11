Nuovo infortunio per Chielini: salta Lazio-Juventus

Problema muscolare alla coscia per Chiellini durante l'ultimo allenamento: escluso dai convocati per Lazio-Juve.

De Ligt tornerà a breve a disposizione della dopo l'intervento subito qualche mese fa. Pirlo non potrà schierarlo però per la gara più vicina, quella contro la . Match in cui non ci sarà anche un altro centrale, ovvero capitan Giorgio Chiellini.

Già in ballottaggio con Demiral per affiancare Leonardo Bonucci al centro della difesa, Chiellini ha riportato un problema muscolare che lo costringerà a saltare la sfida contro i biancocelesti di Inzaghi, attualmente nel caos per la questione tamponi.

Per Chiellini dunque nuovo stop e niente Lazio, con Demiral pronto a partire titolare nel big match che può valere l'aggancio al . O l'avvicinamento in classifica per quanto riguarda i padroni di casa capitolini, fermi a quota dieci, a -2 dalla Juventus di Pirlo.

Classe 1984, Chiellini ha saltato gran parte della scorsa annata per la rottura del legamento crociato rimediata a inizio stagione, per poi fermarsi in seguito anche per un problema al polaccio. Ora un nuovo stop, come annunciato dalla Juventus in una nota ufficiale:

"Durante l’allenamento odierno ha accusato un problema muscolare alla coscia sinistra che verrà valutato nei prossimi giorni".

Dopo il match contro la Lazio, Chiellini dovrebbe in teoria prendere parte alle gare della Nazionale azzurra valide per la : in settimana il responso della Juventus riguardo l'infortunio, che potrebbe di fatto far saltare al capitano bianconero Estonia, e -Erzegovina.