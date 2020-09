Nuovo dpcm, no ai tifosi a settembre: misure anti-Covid prorogate fino al 7 ottobre

Con il nuovo decreto legge non cambia lo stato delle cose, i tifosi non potranno entrare negli stadi nemmeno a capienza ridotta.

Per assistere alle partite di e categorie inferiori, almeno per settembre, i tifosi dovranno organizzarsi a distanza, tramite e dispositivi mobili. Niente da fare, infatti, per il ritorno dei fans negli stadi già dalla prossime settimane: per ora tutto in sospeso.

Il nuovo dpcm del governo, infatti, ha prorogato di altri 30 giorni da ieri - dunque fino al 7 ottobre - le misure anti-Covid. Per il momento quindi i i tifosi non potranno tornare negli stadi di Serie A nemmeno a capienza ridotta.

Il governo italiano, al pari di quello di molti paesi europei, è intenzionato ad attendere che la curva dei contagi si stabilizzi per poter riaprire gli stadi al pubblico. Molti presidenti di Serie A sono pronti ad iniziare con il 30% del pubblico, ma dovranno ancora attendere.

Le prime tre giornate di Serie A saranno dunque senza tifosi, poi ad ottobre si vedrà. È oramai da sette mesi che la Serie A non conta tifosi allo stadio, visto lo stop agli assembramenti per combattere il coronavirus: da marzo, prima del lockdown, e in seguito, i fans hanno potuto supportare i propri beniamini solamente a distanza di sicurezza, dalle proprie abitazioni.

Situazione ancora nebulosa per il futuro dei tifosi, che comunque non potranno in ogni caso dare vita ad assembramenti con stadi colmi fino all'arrivo del vaccino: per tornare alla normalità del calcio servirà dunque attendere ancora un po' di tempo.