Nuovo corso per gli allenatori: ci sono anche De Rossi, Del Piero e Vieri

210 ore di lezioni, per i calciatori professionisti di lunga esperienza: potranno allenare fino alla Serie C o fare da secondi in A.

Una lista di grandi campioni del passato pronti a diventare allenatori. E' iniziata oggi infatti il corso, ora come ora a distanza visti gli ovvii covid motivi, per il percorso che porterà diversi ex noti a intraprendere la carriera da mister dopo gli anni passati in campo.

210 ore di lezioni, per i calciatori professionisti di lunga esperienza: al termine del corso i potenziali allenatori dovranno sostenere gli esami finali per ottenere la qualifica da allenatore Uefa A, così da poter guidare tutte le formazioni giovanili fino alla Primavera, nonchè le squadre femminili, comprese quelle di e le squadre maschili fino alla Serie C.

Non solo, visto che gli allievi del corso potranno anche svolgere il ruolo di secondo in Serie B e in A, per poi provare ad alzare l'asticella e provare ad allenare come mister in capo nella massima serie e in cadetteria davanti ad un patentino più importante. Questioni future.

Ci sono anche i Campioni del Mondo Daniele De Rossi , accostato alla qualche settimana fa, e Alex Del Piero , attuale opinionista Sky, alla pari di Bobo Vieri , da poco sbarcato su Twitch ma con un possibile ruolo in panchina in futuro.

Non solo visto che nella lista degli allievi sono presenti anche gli ex azzurri Giampaolo Pazzini, Ignazio Abate, Federico Balzaretti, Alessandro Matri, Daniele Gastaldello, Massimo Maccarone, Gianluca Curci, Stefano Torrisi e Riccardo Montolivo .

A completare la lista dei nomi del nuovo corso per allenatori anche due grandi ex stranieri della Serie A come Marcelo Otero e David Pizarro.