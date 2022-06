Nuovo contatto tra l'Inter e Dybala: i nerazzurri chiedono 10 giorni di tempo

Altro contatto tra l'Inter e Dybala nella giornata di venerdì: argentino 'rassicurato' sulla volontà di puntare su di lui, ma prima serve sfoltire.

Quell'8 giugno, giorno del summit in sede tra Jorge Antun e Giuseppe Marotta, sembrava che il futuro all'Inter di Paulo Dybala fosse segnato: qualche incongruenza di vedute sul piano economico e l'esigenza di sfoltire il reparto offensivo hanno però rallentato una trattativa sul punto di spiccare definitivamente il volo.

Attorno al nome dell'argentino sono sorte indiscrezioni di ogni tipo, anche pessimistiche, con l'Inter concentrata a definire una volta per tutte l'affare Lukaku, una di quelle occasioni che si presentano pochissime volte nella vita.

In realtà, come sottolineato da 'La Gazzetta dello Sport', il rapporto tra il club nerazzurro e la 'Joya' è da considerarsi più che mai solido, rinsaldato dal contatto telefonico avvenuto nella giornata di venerdì tra la dirigenza e l'entourage del giocatore: un semplice approccio per ribadire che l'Inter non ha affatto mollato Dybala.

Gli agenti dell'ormai ex Juventus hanno ricevuto 'rassicurazioni' sulla volontà, da parte dei meneghini, di mettere il punto su un discorso che si protrae da diverso tempo, chiedendo al contempo dieci giorni per dedicarsi alle eventuali uscite che interesseranno l'attacco.

Il riferimento è alle possibili offerte provenienti per Dzeko e Correa, senza dimenticare Sanchez, il cui addio pare essere possibile grazie ad una buonuscita che libererebbe il cileno e darebbe ossigeno alle casse interiste, oberate anche dai 7 milioni netti percepiti dall'ex Udinese.

D'altronde, una proposta sul tavolo Dybala ce l'ha già: 5 milioni di base fissa più uno di bonus relativo al raggiungimento del 50% delle presenze stagionali, un investimento che porterebbe il giocatore a scommettere su se stesso e sulla sua tenuta fisica, messa a dura prova nelle ultime annate.

Una volta sistemate le questioni in sospeso, Dybala potrà unirsi alla truppa guidata da Simone Inzaghi, magari a partire dal raduno fissato per il 6 luglio ad Appiano Gentile: guarda caso proprio alla scadenza di quei famosi dieci giorni che delineeranno il futuro dell'argentino e dell'attacco dell'Inter.