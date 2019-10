Nuovo colore per l'Italia: contro la Grecia in campo con la maglia verde

Novità importante per l’Italia: è stata infatti svelata una nuova maglia verde che si ispira al Rinascimento. Verrà indossata contro la Grecia.

Protagonista sin qui di un percorso perfetto nel cammino che porta ad un pass per , l’, prima nel Gruppo J a punteggio pieno, si appresta a tornare in campo per sfidare la Grecia.

Gli uomini guidati da Roberto Mancini cercheranno sabato all’Olimpico di quegli ulteriori tre punti possano consentire di ipotecare con ampio anticipo il discorso qualificazione e per l’occasione non si vestiranno come di consueto di azzurro, bensì di verde.

Lo sponsor tecnico della Nazionale, la Puma, ha creato infatti un nuovo che si ispira al Rinascimento.

“Direttamente dagli archivi, rinnovato per una nuova generazione di giocatori, PUMA Football ha creato un kit verde per la Nazionale che si ispira al periodo rinascimentale e celebra i tanti giovani talenti che stanno diventando sempre più protagonisti dei successi degli Azzurri”.

Non sarà la prima volta che la Nazionale vestirà di verde, visto che già nel 1954, in un’occasione, si optò per tale scelta cromatica.

“Il kit segna una nuova era per la Nazionale nel momento in cui un gruppo di giovani calciatori sta conquistando un ruolo importante nella rosa Azzurra (12 calciatori tra quelli in raduno da oggi a Coverciano hanno 25 anni o meno). Con motivi ispirati ai tessuti e all'architettura del Rinascimento, il colore verde del kit risale alla "Maglia Verde" indossata per un’unica volta dall’Italia durante la vittoria per 2-0 contro l' nel dicembre 1954 allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo quell’occasione, le Nazionali giovanili hanno adottato il verde come Home kit. L’azzurro, infatti, è rimasto per anni un’esclusiva della Nazionale maggiore, un obiettivo da raggiungere per i giovani in maglia verde”.

Il prossimo 12 ottobre quindi, 65 anni dopo quella storica prima volta, la maglia verde tornerà ad essere protagonista e ad accompagnare le gesta della Nazionale maggiore.