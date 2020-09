Nuovo centrocampista per l'Udinese: ufficiale l'arrivo di Arslan

Tolgay Ali Arslan diventa un nuovo giocatore dell'Udinese e firma un contratto di due anni. Era svincolato dopo l'avventura al Fenerbahce.

L' batte un colpo a centrocampo per la nuova stagione di , che partirà proprio domani. Ufficializzato l'acquisto di Tolgay Arslan, colpo che era in canna da qualche giorno, con la trattativa che si è chiusa in un lampo visto che il giocatore era svincolato.

"Udinese Calcio comunica di aver ingaggiato il calciatore Tolgay Ali Arslan. Il centrocampista si lega ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2022 e vestirà la maglia numero 22".

Pierpaolo Marino, Responsabile dell’Area Tecnica, ha commentato così l'acquisto del centrocampista tedesco.