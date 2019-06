Nuovo allenatore Chelsea, Soutghate si defila: "Non lascio l'Inghilterra"

Il commissario tecnico dell'Inghilterra non ha intenzione di andare al Chelsea per l'eventuale post Sarri: "Penso all'Europeo".

Dopo il quarto posto ai Mondiali russi del 2018, anche il 2019 ha visto l' lottare per un trofeo quasi fino all'ultima gara. Il team di Southgate ha infatti concluso la con il gradino più basso del podio, dopo aver battuto la ai rigori. Per il suo commissario tecnico è solo l'inizio.

Il selezionatore dell'Inghilterra, infatti, non ha nessuna intenzione di lasciare l'Inghilterra a questo punto del lavoro per allenare una squadra di club, in questo caso il . I Blues, infatti, hanno messo anche lui nel mirino alla pari di Gracia, Lampard e Allegri, ma Southgate continuerà con la Nazionale dei Tre Leoni.

Southgate è stato interrogato a proposito del Chelsea in conferenza stampa, senza lasciare dubbi:

"No. Sono impegnato sull'Inghilterra, semplice. Non c'è modo che io lasci l'Inghilterra in questo momento, per prendere qualsiasi lavoro".

Dopo decenni di delusioni, l'Inghilterra sta provando seriamente a lottare per grandi traguardi ed ora Southgate vuole far bene anche all'Europeo:

"L'unica cosa a cui sto pensando ora è che abbiamo un campionato la prossima estate e dobbiamo continuare a migliorare questa squadra".

Con Sarri verso la , rimangono molteplici i dubbi su chi sarà il nuovo allenatore del Chelsea. In pole continua ad esserci Lampard dopo l'ottima stagione di Championship alla guida del , portato fino alla finale playoff persa però contro l' .

Soutghate invece rimarrà con l'Inghilterra, in un cammino a sorpresa che sta portando l'Inghilterra ai vertici dopo una lunghissima attesa. Nonostante sia giudicata come una delle Nazionali più importanti, la selezione ha raggiunto le semifinali dei Mondiali in appena tre occasioni, vincendo il titolo una sola volta.

Il sogno dell'Inghilterra è ora quello di raggiungere la finale dell'Europeo per la prima volta nella propria storia: la potenzialità c'è, ma servirà unire i suoi grandi rappresentanti uniti come mai prima. Un lavoro per Soutghate.