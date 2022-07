Il nuovo acquisto del PSG: è fatta per Mukiele, costerà 12 milioni più bonus

Il club francese continua a sostenere un mercato senza grandi nomi: arriva il terzino del Lipsia, ex Montpellier.

Il super talento classe 2004 Hugo Ekitike per 35 milioni di euro con la formula del prestito, il centrocampista Vitinha dal Porto per oltre 40 milioni. Soldi importanti, ma senza grandi nomi. Questo è il nuovo corso del PSG guidato da Galtier e Nuno Campos, che hanno inaugurato una nuova linea di pensiero a Parigi.

Il terzo acquisto di questa serie è Nordi Mukiele, esterno destro di difesa classe 1997, in arrivo dal RB Lipsia. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, i due club sono d’accordo sul trasferimento del francese, in scadenza di contratto nel 2023 e lontano dal rinnovo.

Data la situazione contrattuale dell’ex Montpellier, che in passato ha giocato anche nel Paris FC, anche il prezzo non è proprio il classico da PSG: l’accordo è stato raggiunto “soltanto” a 12 milioni di euro più bonus.

Una cifra ridotta per un giocatore da 100 presenze in Bundesliga e 145 complessive (con 8 goal la doppia cifra di assist), che ha avuto una buona continuità di utilizzo pur senza riuscire a diventare mai un titolare inamovibile nella formazione tedesca.

Soprattutto in Francia nell’unica stagione con il Montpellier era stato impiegato a lungo anche da difensore centrale, un ruolo in cui a Parigi potrà rilanciarsi, oltre che garantirsi il posto di vice Hakimi in caso di forfait del marocchino, arrivato un anno fa per una cifra ben superiore: 80 milioni.