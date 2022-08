Nuovi numeri di maglia alla Juventus: il 5 per Locatelli, l'8 per McKennie, il 17 per Kostic

Manuel Locatelli e Weston McKennie hanno deciso di abbandonare il 27 e il 14: per l'ex Sassuolo ecco il 5 di Arthur. Kostic sceglie invece il 17.

Nuova stagione alle porte, nuovi numeri di maglia. Anche alla Juventus, c'è chi ha deciso di mantenere lo stesso della scorsa annata e chi, come Manuel Locatelli e Weston McKennie, ha invece deciso di optare per un cambiamento.

Locatelli, nella fattispecie, ha deciso di abbandonare la 27 indossata nella scorsa stagione e inizialmente confermata anche per il 2022/23: il nuovo numero dell'ex centrocampista del Sassuolo è il 5. Ovvero la maglia di Arthur, notoriamente fuori dai piani di Allegri e cercato dal Valencia, nonostante la prudenza dimostrata ieri da Gattuso.

McKennie, invece, si è lasciato alle spalle il 14 e ha optato per l'8: si tratta di un numero ignorato dall'intera rosa della Juventus nella scorsa stagione e che, dunque, ora ha finalmente un padrone.

E Filip Kostic? L'esterno mancino, arrivato dall'Eintracht Francoforte e ufficializzato dalla Juventus nelle scorse ore, ha deciso di prendere il numero 17 della Serbia, peraltro già scelto ai tempi dell'Amburgo.

Per quanto riguarda i big della rosa di Allegri, infine, nessuna novità rispetto alle scelte delle scorse settimane: la maglia numero 9 è di Dusan Vlahovic, la 10 di Paul Pogba, la 22 di Angel Di Maria. Numero 3 per Bremer, altro nuovo acquisto. E numero 7 per Federico Chiesa.