Nuova Zelanda vs Egitto: anteprima dei Mondiali FIFA 2026. Tutto quello che c'è da sapere

Coppa del Mondo - Mondiali - Girone G BC Place Vancouver

Nuova Zelanda-Egitto si giocherà il 21 giugno 2026 alle 21:00 (EST) e il 22 giugno 2026 alle 01:00 (GMT).

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Nuova Zelanda vs Egitto: contesto della partita

Il match in Canada occidentale è cruciale: entrambe le squadre cercano di uscire da un Gruppo G ancora in bilico. Dopo i pareggi all’esordio che hanno lasciato il girone a pari punti – 1-1 dell’Egitto col Belgio a Seattle e 2-2 della Nuova Zelanda con l’Iran a Los Angeles – il margine di errore al BC Place di Vancouver è minimo. Entrambe arrivano con la necessità di recuperare in fretta energie e morale dopo le prime, intense gare.

L’Egitto, guidato da Hossam Hassan, cercherà di sfruttare la velocità di Mohamed Salah per punire le ripartenze e battere la difesa neozelandese. Di fronte avranno la Nuova Zelanda di Darren Bazeley, squadra resiliente e grintosa che, dopo aver due volte superato l’Iran, mostra un piano tattico aggressivo e un vantaggio fisico efficace quando serve massima disciplina.

Al BC Place di Vancouver andrà in scena una partita a scacchi, dove gli aggiustamenti tattici faranno la differenza. Entrambe le squadre dovranno mantenere solida la difesa centrale e puntare su rapidità e dialogo in mezzo al campo. L’Egitto punta a imporsi come leader tecnico del girone, mentre la Nuova Zelanda vuole sfruttare le fasce e punire ogni errore avversario. Con le sorti del gruppo che si definiscono, l’obiettivo è unico: vincere per staccare il biglietto per gli ottavi.

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Come sono andate le due squadre nella prima giornata?

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Belgio 1-1 Egitto

Gli uomini di Hossam Hassan hanno mostrato grande disciplina tattica, mettendo in difficoltà i giganti europei a Seattle e conquistando un fondamentale 1-1 all’esordio. Al 19° minuto i Faraoni hanno sorpreso i Red Devils: Emam Ashour ha ricevuto un assist di Mohamed Salah, ha superato la difesa e ha battuto Thibaut Courtois. Gli africani hanno difeso con ordine, guidati dal centrale Mohamed Abdelmonem. Il sogno è finito al 66’ dopo l’ingresso di Romelu Lukaku: la sua pressione immediata ha costretto Mohamed Hany all’autogol. Un pari sofferto che comunque dà slancio agli egiziani in vista della trasferta a Vancouver.

Iran 2-2 Nuova Zelanda

La squadra di Darren Bazeley ha mostrato grande coraggio a Los Angeles, ma ha chiuso 2-2 con l’Iran dopo aver sprecato due volte il vantaggio. Gli All Whites sono partiti forte: al 6’ Elijah Just li ha portati in vantaggio con un pressing intenso che ha messo in crisi i giganti asiatici. L’Iran ha pareggiato, ma Just ha risposto con un’altra rete in avvio di ripresa. Un calo difensivo al 63’ ha permesso agli asiatici di acciuffare il 2-2. Nonostante il doppio vantaggio sfumato, la prova corale offre fiducia per la seconda giornata.

Quali aggiustamenti tattici dovranno apportare entrambi gli allenatori?

Nuova Zelanda (Darren Bazeley): consolidare il centrocampo e riorganizzare la difesa.

Bazeley non deve rinunciare all’audace identità offensiva che ha due volte portato in vantaggio gli All Whites. Le fasce esplosive e i tagli di Just hanno mandato in crisi l’Iran, confermando il potenziale neozelandese.

Contro l'Iran la squadra ha sofferto in fase di transizione difensiva, lasciando spazi davanti alla difesa a quattro. Contro un Egitto pronto ad assorbire la pressione e ripartire in contropiede, avanzare troppo o perdere palla sarà letale. Bazeley deve quindi rafforzare il doppio pivot di centrocampo, chiedendo di schermare i centrali e gestire la struttura difensiva per neutralizzare i lanci lunghi prima che l’Egitto attacchi in transizione.

Egitto (Hossam Hassan): velocità di transizione a centrocampo e supporto offensivo sulle fasce

Il suo schieramento ordinato ha neutralizzato il Belgio a Seattle: i Faraoni hanno chiuso gli spazi, compattato le linee e resistito in basso per ottenere il primo punto.

Nella seconda giornata l’Egitto deve gestire meglio il pallone dopo averlo conquistato. Restare passivo per 90 minuti contro una Nuova Zelanda fisica ed energica porta a stanchezza sulle fasce. Il tecnico Hassan deve quindi accelerare il gioco dal centrocampo, con Emam Ashour e compagni che devono verticalizzare più rapidamente. In contropiede serve immediato sostegno sulle fasce a Mohamed Salah: i terzini devono sovrapporsi per allargare il campo e punire gli spazi lasciati dalle linee neozelandesi.

Quali sono le ultime notizie sulla squadra in vista della seconda giornata?

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Notizie sulla Nuova Zelanda

Il tecnico Darren Bazeley, in vista della gara al BC Place, deve gestire la freschezza fisica e mantenere l’entusiasmo della squadra. Gli All Whites hanno chiuso il match d’esordio 2-2 con l’Iran, usandone con grande fiducia e senza infortuni, offrendo a Bazeley un gruppo al completo.

Il capitano e recordman di gol Chris Wood guiderà l’attacco, reduce da un assist decisivo. Il dubbio principale riguarda le fasce: dopo la doppietta all’Iran, l’ala Elijah Just è confermata, ma Bazeley valuta rotazioni in mediana per aumentare la verticalità contro la difesa bassa egiziana. Per dare più verticalità contro il blocco basso egiziano, Bazeley valuta rotazioni in mediana. Pronti a spingere Sarpreet Singh, già recuperato, e Ben Old, desiderosi di minuti per mettere in difficoltà i giganti africani fin dal fischio d’inizio.

Notizie sulla squadra egiziana

Hossam Hassan deve invece gestire un recupero fisico complicato dopo l’eroico 1-1 contro il Belgio a Seattle.

In difesa si monitora Mohamed Hany, colpito da un autogol nel secondo tempo, per verificarne la piena ripresa fisica e mentale. La coppia centrale Hamdi Fathy-Yasser Ibrahim, reduce da 90 minuti senza problemi, guiderà il blocco basso con il terzino sinistro Ahmed Fotouh. In porta, Mostafa Shobeir resta confermato: dopo l'ottima prova contro i belgi, la sua comunicazione sarà chiave per gestire i cross neozelandesi.

Il faro è sempre il capitano Mohamed Salah, che ha guidato la fascia destra e offerto un assist decisivo a Emam Ashour, prima che entrambi venissero sostituiti. In attacco l’unico dubbio riguarda le ali: con Omar Marmoush confermato come punta centrale, l’allenatore cercherà più contributo da Mostafa Ziko a sinistra per non rendere l’attacco troppo dipendente da Salah nelle transizioni.

Nuova Zelanda-Egitto: i duelli chiave

Dopo i pareggi all’esordio che hanno fruttato un solo punto a entrambe le nazionali, il match del Gruppo G a Vancouver si deciderà sui duelli individuali in campo. I due allenatori proveranno a isolare questi confronti per sfruttare le lacune emerse alla prima giornata.

Chris Wood vs Yasser Ibrahim

Leggenda e capocannoniere della Nuova Zelanda, Wood è il punto di riferimento aereo dell’attacco di Bazeley. Nella prima giornata ha già dimostrato il suo valore, offrendo un assist preciso per il gol di Elijah Just contro l’Iran. Per superare il solido blocco egiziano, il suo gioco aereo sarà decisivo: dovrà tenere occupati i centrali, vincere i duelli aerei e creare spazi per i compagni.

A marcarlo ci sarà il centrale dell’Al Ahly Yasser Ibrahim, solido e disciplinato contro il Belgio. Nel finale a Seattle, però, la sua linea ha sofferto la fisicità di Lukaku. Ibrahim dovrà restare concentrato, comunicare bene e non farsi sopraffare o attirare fuori posizione dai movimenti di Wood, altrimenti aprirà varchi per gli inserimenti delleali neozelandesi.

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Mohamed Salah contro Liberato Cacace e Michael Boxall

Cuore e fantasia dell’Egitto, il capitano Mohamed Salah ha guidato le transizioni contro il Belgio servendo un assist a Emam Ashour. Contro la Nuova Zelanda dovrà eludere la pressione a centrocampo e lanciare rapide ripartenze dalla sua fascia destra. Se avrà tempo e spazio nell’ultimo terzo, il suo taglio verso l’interno sposterà gli equilibri e costringerà alla copertura.

Per fermarlo ci sarà la coppia difensiva di sinistra della Nuova Zelanda, che dovrà essere perfetta nel coordinamento. Il terzino Liberato Cacace e il centrale Michael Boxall avranno il compito di marcarlo stretto. Cacace non deve sovrapporsi troppo, mentre Boxall deve coprire con aggressività gli spazi quando Salah taglia dentro col sinistro. Chiudere in fretta le sue linee di passaggio è vitale per evitare che l’Africa superi il centrocampo neozelandese e schiacci la difesa in una morsa passiva.

Ultime notizie e probabili formazioni

La Nuova Zelanda, guidata da Darren Bazeley, non segnala infortuni o squalifiche e non ha ancora diffuso una formazione probabile. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili poco prima del calcio d’inizio.

Anche il CT egiziano Hossam Hassan non ha ancora rivelato la formazione né segnalato infortuni o squalifiche. Nuove informazioni saranno disponibili nei giorni precedenti la gara.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

Nelle ultime cinque gare la Nuova Zelanda ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Ha esordito ai Mondiali il 16 giugno con un 2-2 contro l’Iran e ha vinto 4-1 contro il Cile a marzo. Nello stesso periodo ha perso 1-0 con l’Inghilterra, 4-0 con Haiti e 2-0 con la Finlandia. In queste cinque gare ha segnato sette gol e ne ha subiti nove.

L'Egitto ha invece raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque: l'ultimo match è terminato 1-1 con il Belgio nel match d'esordio del 15 giugno. In precedenza ha battuto Russia 1-0 a fine maggio e Arabia Saudita 4-0 a marzo. Completano il quadro la sconfitta per 2-1 con il Brasile il 6 giugno e lo 0-0 con la Spagna; in totale l’Egitto ha segnato sei gol e ne ha subiti tre.

Storia degli scontri diretti

NZA Ultima partita EGI 0 Vittorie 0 Pareggi 1 Vittoria Egitto 1 - 0 Nuova Zelanda 0 Goal segnati 1 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 0/1

L'unico precedente, il 22 marzo 2024, ha visto l'Egitto vincere 1-0 in amichevole.

Classifica



