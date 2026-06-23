Nuova Zelanda vs Belgio: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapere

Coppa del Mondo - Mondiali - Girone G BC Place Vancouver

Nuova Zelanda-Belgio si giocherà il 26 giugno 2026 alle 23:00 EST.

Contesto della partita

Il 2-2 con l’Iran aveva dato speranze alla Nuova Zelanda, squadra con il ranking più basso del torneo, ma poi è arrivata la prevista sconfitta per 3-1 contro l’Egitto. Il Belgio, pur ricco di stelle, ha deluso: 1-1 con l’Egitto e 0-0 con l’Iran. Il centrale del Lille Nathan Ngoy è stato espulso e verrà sostituito da Arthur Theate.

Getty Images

Giocatori chiave e allenatore della Nuova Zelanda

L’attaccante del Nottingham Forest Chris Wood, collaudato in Premier League, è il talismano della Nuova Zelanda. L’ala del Motherwell Elijah Just, autore di entrambe le reti nel 2-2 con l’Iran, è l’altro pericolo principale. Nella stessa gara Wood ha servito due assist. L’allenatore Darren Bazeley chiede una reazione dopo il vantaggio sprecato contro l’Egitto, quando la squadra subì tre gol nel secondo tempo.

Getty Images

Belgio: giocatori chiave e allenatore

Il 34enne fuoriclasse del Napoli Kevin De Bruyne resta il fulcro creativo, ma l’allenatore Rudy Garcia deve chiedere di più agli attaccanti: finora il Belgio ha segnato solo un autogol, pur con l’assistenza di Romelu Lukaku. La forma di Lukaku, finora attaccante inamovibile, è in discussione: Garcia deve scegliere tra lui e Charles De Ketelaere. A completare l’attacco ci sono Jeremy Doku del Manchester City e Leandro Trossard dell’Arsenal.

Getty Images

Probabile formazione della Nuova Zelanda

Crocombe; Payne, Surman, Boxall, Cacace; Bell, Stamenic; McCowatt, Singh, Just; Wood.

Probabile formazione del Belgio

Courtois; Meunier, Theate, Mechele, De Cuyper; Raskin, Tielemans; Doku, De Bruyne, Trossard; Lukaku.

Convocati Nuova Zelanda (26 giocatori)

Portieri: Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdansk, in prestito dal Bournemouth), Michael Woud (Auckland FC).

Difensori: Tim Payne (Wellington Phoenix), Francis de Vries (Auckland FC), Tyler Bindon (Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham), Nando Pijnaker (Auckland FC), Finn Surman (Portland Timbers), Callan Elliot (Auckland FC), Tommy Smith (Braintree Town).

Centrocampisti: Joe Bell (Viking FK), Matthew Garbett (Peterborough United), Marko Stamenic (Swansea City), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Ben Old (Saint-Étienne), Callum McCowatt (Silkeborg IF), Lachlan Bayliss (Newcastle Jets), Ryan Thomas (PEC Zwolle).

Attaccanti: Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Eli Just (Motherwell), Jesse Randall (Auckland FC), Ben Waine (Port Vale), Chris Wood (Nottingham Forest).

Getty Images

La rosa belga conta 26 giocatori.

Portieri: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Racing Strasbourg).

Difensori: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting), Maxim de Cuyper (Brighton), Koni de Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt).

Centrocampisti: Kevin de Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona).

Attaccanti: Charles de Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Strasburgo), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal).

Getty Images

Notizie sulle squadre e formazioni

Darren Bazeley non ha ancora confermato la probabile formazione della Nuova Zelanda e non sono segnalati infortuni o squalifiche per gli All Whites. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili poco prima del calcio d’inizio.

Rudi Garcia non ha ancora annunciato l’undici iniziale del Belgio. Al momento non ci sono notizie di infortuni o squalifiche, ma il tecnico dovrà valutare la rosa dopo il rosso a Ngoy contro l’Iran. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti appena confermati.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

Negli ultimi cinque match la Nuova Zelanda ha vinto una volta, pareggiato una e perso tre. L’ultima uscita è una sconfitta 3-1 contro l’Egitto il 22 giugno ai Mondiali: in vantaggio iniziale, poi tre reti subite. In precedenza aveva pareggiato 2-2 con l’Iran il 16 giugno. L’unica vittoria è quella per 4-1 sul Cile a marzo; completano il quadro le sconfitte per 1-0 con l’Inghilterra e per 4-0 con Haiti. In queste cinque gare la Nuova Zelanda ha segnato otto gol e ne ha subiti dodici.

Il Belgio ha vinto due delle ultime cinque partite e pareggiato le altre tre. L’ultimo match è terminato 0-0 con l’Iran il 21 giugno, giocato in dieci per gran parte del tempo dopo l’espulsione di Ngoy. Il 15 giugno aveva esordito ai Mondiali con un 1-1 contro l’Egitto. In amichevole ha superato Tunisia 5-0 e Croazia 2-0 a giugno, e ha pareggiato 1-1 con il Messico in gennaio. In queste cinque gare ha segnato sette gol e incassati tre, restando imbattuto.

Storia degli scontri diretti

Non ci sono dati sugli ultimi cinque incontri tra Nuova Zelanda e Belgio. I dati storici ufficiali di questo confronto non sono inclusi nel set di dati disponibile.

Classifica

Nel Gruppo G, la Nuova Zelanda è quarta e il Belgio terzo alla vigilia dell’ultima giornata.