Nuova Zelanda in finale con gli 'italiani': assist di Garbett, goal di Cacace e Tahiti ko 1-0

La Nuova Zelanda compie un altro passo fondamentale nel percorso di qualificazione riservato alle nazionali oceaniche e si qualifica per la finalissima piegando 1-0 la resistenza di Tahiti.

Un successo di misura, maturato grazie al guizzo di due giocatori che stanno vivendo il proprio presente calcistico in Italia. Proprio così, perché il definitivo 1-0 di marca neozelandese è stato griffato dal blitz di Liberato Cacace, terzino in forza all'Empoli e acquistato lo scorso 31 gennaio dalla formazione belga del Sint-Truiden.

Per il laterale dei toscani si tratta del primo goal ufficiale con la maglia della sua Nazionale, maturato alla quarta apparizione assoluta.

Sulla rete del classe 2000, però, c'è anche da registrare la compartecipazione di Matthew Garbett, autore dell'assist, e attualmente elemento di spicco all'interno della Primavera del Torino. Nato a Londra nel 2002, Garbett ha festeggiato nel migliore dei modi la sua terza presenza in Nazionale maggiore.

Grazie a questo successo di misura, la Nuova Zelanda affronterà le Isole Salomone nell'atto finale. La vincente accederà poi allo spareggio interzona contro la quarta classificata del girone di qualificazione nordamericano.