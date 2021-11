Nuova vita per Rizzoli: guiderà Var e arbitri in Ucraina

Nuova esperienza per Nicola Rizzoli. L'ex direttore di Serie A è il nuovo responsabile arbitrale della Federazione ucraina.

La scelta si inserisce all'interno di un progetto di organizzazione e miglioramento del movimento arbitrale dell'Ucraina, con i dirigenti federali intenzionati a fornire ulteriore preparazione

Rizzoli ricoprirà quindi ufficialmente il ruolo di Chief of Officers per la UAF. Oltre agli arbitri, l'italiano coordinerà anche gli addetti in sala Var.

Dopo quattro anni alla guida degli arbitri del nostro campionato, l'ex fischietto di Bologna ha lasciato il posto al collega Gianluca Rocchi ed è pronto a iniziare questo nuovo percorso.