Nuova vita per Logan, l'ex City racconta: "Studio per fare l'idraulico"

C'è un'altra vita dopo il calcio. Questo almeno è il pensiero di Shay Logan, ex che oggi ha 31 anni e gioca ancora con l' in ma pensa già al futuro.

Futuro che, come rivelato dallo stesso Logan alla 'BBC', non sarà più su un campo da calcio bensì con una tuta da idraulico.

"Noi calciatori guadagniamo bene, ma al mio livello non abbastanza per stare sereni tutta la vita. Mi sono sempre detto che a una certa età avrei dovuto cominciare a fare qualcos’altro. Mi piace il calcio, ma non abbastanza da diventare allenatore o far parte di uno staff. Dunque ho pensato: ok, troverò un nuovo lavoro".