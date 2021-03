La nuova vita di Nakata: dal goal Scudetto in Juve-Roma alla produzione di saké

Nel 2001 tracciava la strada-Scudetto con la maglia della Roma, oggi Nakata è il CEO di un'azienda che produce la tradizionale bevanda giapponese.

I tifosi della Roma lo ricordano con grande affetto e ancora oggi lo ringraziano per quella notte magica del 6 maggio 2001. Fu proprio Hidetoshi Nakata a riscrivere il copione del campionato nella cornice dello Stadio Delle Alpi . I propositi di rimonta tricolore della Juventus trovarono subito riscontro nell'avvio fulminante dei bianconeri che nel giro di sette minuti colpirono prima con Alessandro Del Piero e poi con Zinedine Zidane.

Nella ripresa ci pensò proprio il giapponese a prendere per mano la Lupa e a spingerla verso il tricolore: destro meraviglioso per il 2-1, prima di propiziare il 2-2 di Montella. In una parola: decisivo.

"Fino al giorno prima sarei dovuto andare in tribuna per la regola degli extracomunitari. - spiega alla 'Gazzetta dello Sport' - Anche se ci fosse stata una chance, non credevo di entrare. Giocava Totti, potevo aiutare solo in caso di svantaggio. Dalla panchina vedevo Tacchinardi arretrare a ogni azione. Lo punto e faccio partire il destro. Goal"

Oggi, Nakata di anni ne ha 44 e dal mondo del calcio è distante anni luce, come rivelato nel corso di un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport'.

"Volevo cambiare vita, era diventato un business per gli altri. Sono tornato a casa perché mi sono accorto di conoscere poco le mie origini."

Il suo presente si articola nel ramo dell'imprenditoria: è il CEO di Japan Craft Sake Company, azienda che commercializza sakè.

"Esistono tante tipologie, eppure se ne conoscono poche. Va bevuto freddo, la temperatura di conservazione non deve superare 5 gradi"

L'influenza del Belpaese è, però, un tratto dominante della sua vita e la profonda ammirazione per l'Italia non è mai stata un segreto.

"È la mia seconda casa. Ci ho messo un po’ ad abituarmi perché la gestione del tempo è diversa. Se un appuntamento è alle 12, ci si presenta più o meno alle 12.30. Quando sono tornato in Giappone è stato difficile, arrivavo sempre in ritardo. Ormai ero italiano e mi piaceva. Sono passati 15 anni da quando sono andato via. Faccio poca pratica, ma spero di essere ancora bravo" . in riferimento alla lingua che, tra le altre cose, parla benissimo.

Il pallone non gli manca nonostante riconosca ad esso un peso specifico determinante nella formazione dell'uomo che è oggi.