Nuova villa per Wayne Rooney, bunker e passaggio segreto per paura dei ladri

Nella nuova villa da 23,5 milioni di euro di Wayne Rooney a Manchester ci sarà un bunker ed un passaggio segreto: la causa è la paura dei ladri.

Anche le grandi star hanno paura. Perfino se si chiamano Wayne Rooney e si portano dietro la nomea del 'cattivo'. L'ex attaccante di e ha la fobia dei ladri.

Tutto è iniziato nel 2016 quando Rooney e consorte sono stati vittima di una tentata rapina nella villa di Prestbury, nel Cheshire. Ora, come riporta il 'Sun', l'ex bomber dello United sta costruendo una magione da 23,5 milioni di euro a Manchester e questa volta l'abitazione di Rooney sarà dotata di bunker e passaggio segreto da utilizzare in caso di un tentativo di effrazione da parte di malviventi.

Un sistema di sicurezza di ultima generazione quello adottato da Rooney, con un tunnel sotterraneo chiuso da porte in acciaio da ambo i lati e collegato ad un garage in cui si trova una macchina elettrica pronta ad essere utilizzata per scappare. La famiglia Rooney, composta dalla moglie e dai quattro figli, potrà così dormire sonni tranquilli.

Chi invece ha avuto recentemente delle brutte esperienze per via dei ladri è Milinkovic Savic, che ha subito un furto durante Lazio-Juventus. Notizia di oggi, invece, è quella relativa ad Ansaldi, che ha ricevuto una visita dai ladri mentre si trovava in ritiro.