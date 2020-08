Creata per la velocità - La nuova super scarpa da calcio Puma di Griezmann e Aguero!

"Non sappiamo nemmeno a quanto si possa andare": arriva Ultra 1.1, progettata per la partita più veloce di sempre.

Puma lancia oggi la sua nuova fantastica scarpa da calcio, la Ultra 1.1.

Progettata per offrire la scarpa da calcio più veloce in partita, combina una silhouette dinamica che utilizza una tomaia MATRYXEVO® leggera e completamente ingegnerizzata e tecnologicamente avanzata, con una suola a punta da corsa micidiale per andar forte.

Il nuovo design segue anni di test e feedback da parte di alcuni dei migliori attaccanti al mondo, tra cui Antoine Griezmann, Sergio Aguero e Nikita Parris.

La velocità è nel DNA di Puma, che continuando questa tradizione fa da apripista al nuovo step in termini di velocità. Ultra 1.1 è dotata dell'esclusiva tecnologia MATRYXEVO® Puma, che fornisce stabilità, durata e trazione di alto livello, portando un'innovazione rivoluzionaria e una rapidità inarrivabili nel mondo del calcio.

Così Romain Girard, Senior Head of Innovation di Puma.

"Una caratteristica fondamentale del nuovo materiale MATRYXEVO® è che è uno strato. Volevamo incorporare tutte le funzionalità in un unico materiale della tomaia per renderlo il più possibile adatto ai piedi", ha affermato

"Questo crea una vestibilità all'avanguardia senza perforare il materiale per mantenerlo leggero, resistente e durevole. Il feedback dei nostri giocatori professionisti e dei nostri test sui consumatori è stato eccezionale".

La tomaia MATRYXEVO® consente a PUMA di utilizzare un unico strato di materiale più vicino al piede, fornendo allo stesso tempo un supporto eccezionale con una leggerezza straordinaria. Questo materiale, è stato utilizzato in una scarpa da calcio per la prima volta.

Un rivestimento GripControl Pro è stato applicato nelle aree chiave della tomaia, per fornire un controllo completo e stabile della palla quando questa si muove a velocità inarrivabili.

Unitamente alla tomaia, ecco una suola PEBA SpeedUnit leggera, caratterizzata da un design ispirato al DNA delle punte da corsa Puma per un'accelerazione dinamica. La piastra della suola combina sottili "punte" nell'avampiede e lame a forma di V per una maggiore aerodinamica, configurata per una velocità esplosiva.

Le Puma Ultra 1.1 vengono lanciate nella combinazione di colori Chasing Adrenaline di arancione shocking, nero e bianco e sono disponibili in prevendita dal 12 agosto su Puma.com e sui principali siti internet calcistici, con inizio di vendita al pubblico il 24 agosto su Puma.com, nei negozi Puma e presso i principali negozi di calcio di tutto il mondo.