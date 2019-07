Nuova regola sul rinvio, trovato 'l'inganno': il portiere può scambiare in area col difensore

Il calcio è una materia deformabile, in continua evoluzione nelle regole che lo caratterizzano: a partire da questa stagione sono state introdotte alcune nuove norme da tenere in grande considerazione, come quella relativa al rinvio dal fondo.

Durante - di International Champions Cup, il portiere Vlachodimos ha scambiato il pallone nella sua area di rigore con un difensore che glielo ha restituito di testa prima dell'effettivo rinvio lungo con le braccia.

IFAB (football's lawmakers) have confirmed to me that this move is legal under the new goal-kick law and is not a "trick backpass".



Coming to Prem and EFL this season.



No handling backpass Law was designed to prevent time-wasting and actions here are clearly not to waste time. pic.twitter.com/KKVXs51kr5