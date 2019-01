Nuova panchina per Wenger? Potrebbe ripartire dal Qatar

Potrebbe esserci la panchina del Qatar nel futuro di Arsene Wenger. L’ex tecnico dell’Arsenal sarebbe già stato contattato.

Arsene Wenger è certamente uno degli allenatori più ambiti al mondo. Chiusa dopo 22 anni la sua straordinaria avventura alla guida dell’Arsenal, il tecnico transalpino è ancora alla ricerca di una squadra dalla quale ripartire.

Il suo nome, nel corso degli ultimi mesi è stato accostato a quello di club importanti come Real Madrid, Milan e Bayern, a quanto pare però, la prossima tappa della sua lunghissima carriera potrebbe essere la panchina di una Nazionale.

Secondo quanto riportato da France Football infatti, la Federazione calcistica del Qatar proverà a convincere Wenger a diventare commissario tecnico della Nazionale.

L’obiettivo è quello di affidare la squadra ad un allenatore importante, in modo da arrivare il più preparati possibili all’appuntamento con i Campionati del Mondo che si terranno proprio in Qatar nel 2022.

Per Wenger sarebbe pronto un incarico a più ampio raggio, che prevederebbe un ruolo importante per lo sviluppo dell’intero movimento calcistico. Contatti ci sarebbero già stati e lo stesso tecnico dell’Arsenal in passato non ha nascosto che gli piacerebbe un’esperienza alla guida di una Nazionale.

In attesa di vedere come si evolverà la situazione, una cosa è certa: la Federazione del Qatar è pronta ad ingenti sforzi pur di presentarsi ai Mondiali di casa con una formazione all’altezza della situazione ed infatti, negli ultimi mesi, sono circolati altri nomi importanti come quelli di Xavi, Zidane e Leonardo Jardim.