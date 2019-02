Nuova maglia troppo simile al Real Madrid: il Barcellona dice no

La proposta per la casacca del Barcellona 2020/2021 è stata rifiutata: a Bartomeu ricordava quella dei rivali.

Insieme al pallone, condiviso però da entrambe le squadre in campo, la maglia è sicuramente l'oggetto più importante in un campo da calcio. Rappresenta l'essenza del club, viene riconosciuto proprio a seconda dei colori, della composizione degli stessi. Richiama la città, il paese, le tradizioni. E non può certo assomigliare a quella dei rivali. Chiedere al Barcellona.

La società catalana, infatti, ha rifiutato il design della nuova maglia da trasferta per il 2020/2021, visto che quello proposto da Nike era, secondo i vertici del Barcellona, troppo simile a quello del Real Madrid. Inaccettabile per Bartomeu e nuove idee in mano alla multinazionale sportiva.

Accordatasi con Nike per un incasso annuale di 130 milioni di euro, il Barcellona è ovviamente in ottimi rapporti con Nike, ma stavolta ha dovuto spingere l'azienda per fare un passo indietro. Si trattava infatti di una maglia completamente bianca con una sola croce rossa in mezzo.

In realtà il Barcellona ha già indossato maglie bianche, come ad esempio negli anni '70, ma allora le maglie erano decisamente più semplici e l'attenzione dei tifosi meno improntata su questi particolari. Ora come ora impossibili da superare causa dibattito immediato sui social.

Il kit proposta da Nike comunque prevedeva anche il colletto blu e due strisce, una rossa e una blu sulle maniche, non abbastanza per il Barcellona. In più la croca di Sant Jordi non è ben accettata in alcuni nazioni non cattoliche.

Prima idea 2020 (relativa ovviamenta alla trasferta, visto e considerando che la principale sarà sempre blaugrana) scartata, nuove possibilità saranno sicuramente mostrate nei prossimi giorni, tra anticipazioni rubate o messe in mostra dalla NIke. Ma di bianco con qualche colore barcellonese qua e là neanche a parlarne.