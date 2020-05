Nuova maglia bianconera e dorata per la Juventus: spunta il leak

Sul web la possibile prima casacca della Juventus per la prossima stagione: sponsor, logo e strisce verticali d'oro.

In attesa di capire se il campionato 2019/2020 si potrà riprendere nelle settimane di giugno, si avvicina in teoria anche la prossima stagione. Certo, rimane tutto in bilico a causa della pandemia di coronavirus, ma intanto cominciando a filtrare novità importanti relative all'annata 2020/2021. Chiedere alla .

Il portale Footy Headlines, specializzato in leak delle maglie per la stagione seguente, ha infatti svelato la possibile nuova casacca della Juventus 2020/2021. Si tratterebbe di una grande novità, considerando il dorato che finirebbe insieme ai colori bianconeri.

Lo sponsor tecnico, quello principale e il logo sarebbero dorati, così come le strisce laterali della prima maglia. Particolare anche il bianco e nero presente, quasi retrò e di grande impatto visivo unito al carattere orizzantale delle strisce sulle maniche.

La nuova maglia della Juventus verrà svelata a meno di sorprese nelle prossime settimane, ma ovviamente il tutto sarà un minimo posticipato a causa dei problemi relativi all'emergenza sanitaria degli ultimi tre mesi. Possibile comunque che il kit 2020/2021 venga utilizzato nelle ultime sfide dell'attuale annata, qualora questa dovesse essere portata a termine.

Sono arrivate indiscrezioni anche relativamente a seconda e terza maglia, che potrebbero essere rispettivamente blu e arancio. Servirà aspettare ancora un po' di tempo per capire l'effettiva veridicità della casacca juventina utilizzata da agosto in avanti.