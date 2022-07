Nuova Juventus, vecchi problemi: Alex Sandro in difficoltà contro il Barcellona

Tra le note negative della gara contro il Barcellona c'è la prestazione di Alex Sandro, in grossa difficoltà su entrambi i goal di Dembele.

Ok, è ancora solo calcio di luglio ma la gara giocata dalla Juventus nella notte italiana contro il Barcellona fa intravedere un sinistro tratto comune rispetto alla scorsa stagione, ovvero la voragine sulla fascia sinistra.

Ad oggi il titolare del ruolo, almeno sulla carta, è ancora Alex Sandro la cui preoccupante involuzione è però sotto gli occhi di tutti ormai da mesi.

L'ulteriore conferma è arrivata proprio negli USA, quando il terzino brasiliano è andato in netta difficoltà nell'affrontare Dembele, praticamente imprendibile per la retroguardia bianconera e in particolare per Alex Sandro.

Arrivato dal Porto nell'estate del 2015, il brasiliano ci aveva messo un po' per scalzare Evra prima di prendersi la fascia sinistra a suon di galoppate. Dopo alcune buone stagioni, in cui si era fatto apprezzare soprattutto in fase offensiva, Alex Sandro sta vivendo un periodo decisamente poco brillante che dura ormai da parecchi mesi.

Ecco perché a mercato ancora aperto la Juventus dovrebbe forse valutare se sia il caso di intervenire proprio in quella zona di campo dato che anche Luca Pellegrini e Mattia De Sciglio, ovvero le alternative nel ruolo, non offrono le necessarie garanzie dal punto di vista tecnico e fisico.

Nella scorsa stagione Alex Sandro, il cui contratto con la Juventus scade nel 2023, ha collezionato 40 presenze risultando uno dei giocatori più impiegati da Allegri ma spesso con prestazioni ben al di sotto della sufficienza e qualche errore clamoroso, come quello costato di fatto la Supercoppa Italiana contro l'Inter.