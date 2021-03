Nuova Juventus contro la Lazio: 4-2-3-1 e Danilo centrocampista centrale

Pirlo ha operato una rivoluzione tattica: da Alex Sandro a Bernardeschi, passando per Danilo centrocampista, in campo si è vista una Juventus diversa.

"Noi difendiamo sempre con il 4-4-2, poi quando attacchiamo dipende anche dagli avversari". Andrea Pirlo ha sempre spiegato così il "doppio" modulo che ha rappresentato il vestito della Juventus in questa stagione. Ma contro la Lazio il tecnico bresciano ha deciso di cambiare. Improvvisamente e imprevedibilmente.

4-2-3-1, per una volta. E ruoli stravolti. Danilo è stato piazzato da Pirlo in mezzo al campo in coppia con Rabiot, ad esempio. Un ruolo non completamente inedito per l'ex terzino di Real Madrid e Manchester City, che però negli anni degli esordi in Brasile giocava soprattutto da mezzala in un centrocampo a tre, non a due.

E poi: Alex Sandro da terzino sinistro a centrale difensivo, Bernardeschi da esterno offensivo a terzino sinistro praticamente puro, anche se con ampia licenza di stazionare nella metà campo avversaria. Kulusevski, Ramsey e Chiesa sulla trequarti, Morata punta più avanzata. Posizioni intercambiabili e modificabili lungo l'arco della partita, ma intanto l'impostazione di base della Juventus è questa.

Un cambio dettato anche dall'assenza di Cristiano Ronaldo, inizialmente in panchina: il campione portoghese non è al meglio ed è stato risparmiato da Pirlo in vista del match da dentro o fuori contro il Porto in programma martedì sera.

Il nuovo 4-2-3-1 del tecnico bianconero, peraltro, riporta alla mente il modulo scelto da Massimiliano Allegri a metà della stagione 2016/17. Ironia della sorte, sempre contro la Lazio. La famosa gara in cui il tecnico toscano schierò tutti assieme Pjanic, Cuadrado (allora esterno offensivo puro), Dybala, Mandzukic e Higuain, spostando il croato sull'out sinistro.