Repubblica - Nuova idea della Lega: prima la Coppa Italia, poi la Serie A

Secondo quanto riporta il quotidiano, l'idea discussa ieri dal consiglio di Lega è molto concreta: ripartire dalle semifinali di Coppa Italia.

La Lega di , nell'ultimo consiglio tecnico, ha avuto una nuova idea per far ripartire la stagione del calcio in . Prima la , poi la Serie A. Lo riporta 'La Repubblica', che spiega nel dettaglio la nuova stretegia.

E quindi giocare prima - e - , inizialmente in programma a inizio marzo, per decidere subito le finaliste della manifestazione. Questa soluzione permetterebbe, anche alla ripresa, di guadagnare dei giorni sul cammino dell'infezione da coronavirus.

La soluzione piace a molti, anche alla politica, con il ministro Spadafora che potrebbe essere soddisfatto di un paio di partite trasmesse dalla RAI, e quindi di dominio pubblico.

Altre squadre

Il 'carrozzone' della Serie A potrebbe così prendere tempo, soprattutto se si decidesse di giocare anche la finale della competizione prima della ripresa del campionato.