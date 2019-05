Nuova carriera da allenatore per Xavi all'Al Sadd: manca solo l'ufficialità

Annunciato il ritiro da calciatore a inizio mese, Xavi ora è pronto a diventare il nuovo allenatore dell'Al Sadd: prenderà il posto di Ferreira.

Nuova carriera in vista per Xavi. Leggenda del , il centrocampista spagnolo è infatti pronto ad appendere gli scarpini al chiodo (come già annunciato qualche giorno fa) per diventare il nuovo allenatore dell'Al Sadd. Arrivato nel club qatariota nell'estate del 2015, Xavi dovrà però prima disputare altre due gare da calciatore.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

A riportare la notizia è 'Mundo Deportivo', secondo cui lo spagnolo sarebbe anche già stato accostato alla panchina del Barcellona dopo la clamorosa eliminazione dalla subita per mano del .

Per vederlo alla guida dei catalani bisognerà però attendere, visto che Xavi darà avvio alla sua nuova carriera all'Al Sadd. Lo spagnolo dovrebbe infatti prendere il posto di Jesualdo Ferreira, il cui addio a fine stagione è stato ufficializzato oggi dal club.

Già vincitore della Stars League (massimo campionato del ), il club arabo ha infatti reso noto che le gare contro il Lekhwiya nella Emir Cup di giovedì prossimo e la successiva sfida al Persepolis nell'ultima giornata della AFC Champions League saranno le ultime due sotto la guida di Ferreira.

أرقام جوزفالدو فيريرا حتى المباراة الأخيره#شكراً_فيريرا pic.twitter.com/YqadbdJAAg — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) May 14, 2019

Il portoghese lascerà così un eredità che con ogni probabilità verrà raccolta da Xavi, ormai simbolo dell'Al Sadd. Non resta che vedere se anche in panchina lo spagnolo riuscirà a ripetere i successi ottenuti in campo.