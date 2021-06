Nuova avventura per Yaya Touré: farà il vice allenatore all'Akhmat Grozny

L'ex centrocampista Yaya Touré prosegue la sua gavetta in panchina, andando all'Akhmat Grozny nelle vesti di vice allenatore.

Non tutti gli ex calciatori con un grande curriculum alle spalle cominciando subito con una panchina importante. Ne é un esempio Yaya Touré, ex centrocampista ritiratosi nel 2019 e che sta avviando la sua carriera da allenatore facendo la necessaria gavetta.

L'ex giocatore del Manchester City ha appena iniziato una nuova esperienza, dato che è di queste ore l'ufficialità del suo passaggio all'Akhmat Grozny (formazione del massimo campionato russo).

Il club ha annunciato il nuovo innesto con un post sui suoi profili social:

"Yaya Touré, noto giocatore in passato, entrerà a far parte dello staff tecnico del Grozny. Il suo ruolo specifico sarà determinato dall'allenatore Andrey Talalaev. Il contratto con lui è stato stipulato fino alla fine della stagione 2021-2022. Salutiamo Yaya Ure e gli diciamo: “Benvenuto ad Akhmat!".

Известный в прошлом футболист Яя Туре войдёт в тренерский штаб грозненцев. Обязанности своего помощника определит главный тренер Андрей Талалаев. Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона 2021-2022.



Per Yaya Touré si tratta della sua seconda avventura da quando ha appeso le scarpette al chiodo, avendo già allenato l'in Ucraina da febbraio a maggio del 2021.