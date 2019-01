Nuova avventura per Scholes: sta per essere nominato manager dell'Oldham

Paul Scholes sta per essere nominato manager dell'Oldham Athletic, squadra che milita nella League Two inglese.

Nuova avventura in panchina per l'ex centrocampista del Manchester United, nonchè vice allenatore quando Giggs ha guidato i Red Devils, Paul Scholes.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

Nella giornata odierna dovrebbe infatti essere ufficializzato il suo ruolo come manager dell'Oldham Athletic, squadra che attualmente milita nella League Two inglese.

L'articolo prosegue qui sotto

Scholes abbandonerà così la sua attuale occupazione, ossia quella di commentatore Tv. Il suo esordio in panchina potrebbe avvenire già domenica prossima contro il Milton Keynes.

Attualmente, dopo 28 giornate di campionato, l'Oldham si trova a metà classifica con 39 punti frutto di 10 vittorie, 9 pareggi e 9 ko. L'obiettivo potrebbe essere quello di raggiungere la zona play-off (al momento distante cinque punti) e partecipare agli spareggi per essere promosso in League One.