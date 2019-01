Nuova avventura per l'ex Roma Riise: è il direttore sportivo del Birkirkara

Prima avventura dietro una scrivania dopo aver detto addio al calcio per l'ex terzino della Roma e del Liverpool John Arne Rise.

Il norvegese ha infatti ufficializzato tramite il proprio profilo Twitter di essere diventato il nuovo direttore sportivo della compagine maltese del Birkirkara (attualmente al sesto posto in classifica con 8 vittorie e 5 sconfitte dopo 13 giornate).

Proud to announce I am now the sporting director of @Birkirkara_FC . This is a challenge I look forward to and another step towards my goal to become a manager. Things will change at the club and I’m excited to start pic.twitter.com/aw6Zlw2jBo — John Arne Riise (@JARiiseOfficial) 4 gennaio 2019