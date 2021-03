Nuova avventura per Honda: firma con il Neftchi Baku, in Azerbaigian

Keisuke Honda abbraccia una nuova avventura nella sua carriera: da oggi è ufficialmente un giocator edel Neftchi Baku, in Azerbaigian.

Keisuke Honda aggiunge un'altra sorprendente tappa alla sua variegata carriera. L'ex giocatore del Milan ha firmato infatti per il Neftchi Baku, squadra che milita nella Premyer Liqasi in Azerbaigian.

Dopo aver effettuato le visite mediche in mattinata, Keisuke Honda ha sottoscritto nel pomeriggio il contratto che lo legherà al Neftchi Baku sino al termine della stagione.

L'ex centrocampista del Milan arriva in Azerbaigian dopo un anno di militanza in Brasile con il Botafogo. Avventura, quella in Brasile, che ha un po' deluso le aspettative, con pochi squilli per il giocatore giapponese.

Prima del Brasile, Honda aveva già cominciato a girare il mondo. In precedenza Olanda (al Vitesse), Australia (al Melbourne Victory), Messico (al Pachuca) e, dal 2014 al 2017, in Italia ovviamente al Milan. Adesso l'Azerbaigian all'età di 34 anni.